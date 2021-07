Der Weg nach Paris ist weit: Der Bewerbung der Kulturlandschaft Moseltal hat nun auch der Kreistag zugestimmt

Wer den Weltkulturerbe-Status will, der braucht einen langen Atem. So wie er jetzt von den Initiatoren verlangt wird, die die „Kulturlandschaft Moseltal“ mit diesem begehrten Prädikat ausgestattet wissen wollen. An der Mosel ist der Verein „Weltkulturerbe Moseltal“ seit 2014 der Wegbereiter, die Kommunen ziehen links und rechts des Flusses mit – wie auch der Kreis Mayen-Koblenz, der Mitglied im Verein ist. Jetzt hat der Kreistag Mayen-Koblenz beschlossen, die Bewerbung um einen Platz auf der deutschen Tentativliste zum Unesco-Weltkulturerbe zu unterstützen. Der Weg ist allerdings weit und steinig.