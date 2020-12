Koblenz

Die Idee, das bereits abgesagte Gülser Blütenfest einfach als digitale Version an diesem Samstag zu veranstalten, kommt bei Einheimischen und Weinliebhabern aus der Umgebung super an. Das zeigt der reißende Absatz der Blütenfestpakete, deren Verkauf am Montag offiziell gestartet ist.