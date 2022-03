Der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest

Wo? Aus Berlin überträgt die ARD die Sendung live im Fernsehen. Zudem gibt es im Internet einen Livestream unter eurovision.de, und die Sendung ist in der ARD-Mediathek im Nachhinein abrufbar.

Wer? Neben den Koblenzern Maël Brunner (Gesang) Jonas Brochhausen (Gesang und E-Gitarre), Frederik Breit (Bass), Christian Czech (Schlagzeug) und Achim Brochhausen (Keyboard) treten fünf weitere Music-Acts an. Diese heißen: Malik Harris, Felicia Lu, eros atomus, Nico Suave & Team Liebe sowie Emily Roberts. Moderatorin ist Barbara Schöneberger.

Wie verläuft die Abstimmung? Nachdem in den vergangenen beiden Jahren eine Jury entschieden hat, wer mit welchem Song am ESC teilnimmt, stimmen nun wieder die Fans darüber ab. Seit dem 28. Februar geht das über die Websites der beteiligten Radiosender (unter anderem SWR3). Am Showtag selbst sind auch Anrufe und SMS möglich. Das Ergebnis wird am Ende der Sendung bekannt gegeben.