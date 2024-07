Plus Bendorf

Der neue Stadtrat Bendorf hat sich formiert: Bürgermeister ernennt neue Beigeordnete und begrüßt Rat

i Die neue Spitze der Stadt Bendorf: Erster Beigeordneter Peter Schneider, Bürgermeister Christoph Mohr, zweite Beigeordnete Zeynep Begen, dritter Beigeordneter Gerhard Specht (von links). Foto: Stefanie Braun

Es ist ein heißer Tag in der Stadt Bendorf, an dem der neue Stadtrat formiert wird. Auch wenn die Sitzung an diesem Tag selbst im Zeichen der Einvernehmlichkeit und der Wertschätzung für scheidende langjährige Ehrenamtliche steht, kann Bürgermeister Christoph Mohr nun künftig auch mit dem neuen Stadtrat wieder in Diskussionen treten über die vielseitigen Themen, die die Stadt bewegen.