Plus Koblenz Der lange Weg zum neuen Koblenzer Stadtbad – Am Wochenende öffnet es seine Tore Von Wolfgang Lucke i Nach einigen unerwarteten Herausforderungen während der Bauphase freuen sie sich jetzt auf die Eröffnung des Moselbades am Wochenende (von links): Betriebsleiter Daniel Genz, Christian Kuhn, kaufmännischer Geschäftsführer, und Albert Diehl, technischer Geschäftsführer. Fotos: Wolfgang Lucke Foto: Wolfgang Lucke Wenn an diesem Sonntag der Badebetrieb im neuen Moselbad beginnt, können sich Koblenz und die Region über eine hochmoderne, großzügige, einem Oberzentrum angemessene Sport- und Freizeiteinrichtung freuen. Im Rückblick verlief die Realisierung trotz einiger Hindernisse in einem übersichtlichem Zeitrahmen. Lesezeit: 4 Minuten

Im April 2016 wurde die Koblenzer Bäder GmbH gegründet. Nach acht Jahren steht nun das fertige Bad zur Nutzung bereit. 1 Der Blick zurück: Viele können sich bestimmt noch an das am 12. Juli 1966 eröffnete alte Stadtbad in der Weiße Gasse erinnern. Damals wurde ein neues Kapitel für den Schwimmsport ...