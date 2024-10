Plus Kreis MYK/Maifeld

Der kommunale Vordenker Thomas Przybylla: Wo Gebietsgrenzen keinen Sinn mehr machen

i Thomas Przybylla ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm und Vorsitzender des Vereins „Regiopole mittleres Rheinland“. Foto: Jacqueline Kroll

Thomas Przybylla ist begeisterungsfähig. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm glaubt an die Kraft der Veränderung – und an interkommunale Kooperationen. Beides will er als Vorsitzender mit dem Verein „Regiopole mittleres Rheinland“ vorantreiben.