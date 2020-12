Koblenz

Wenn es kräftig regnete, verwandelten sich einige der Straßen im Dorf in schlammige Pisten. Statt durch unterirdische Kanäle floss das Abwasser teils offen durch Rinnen am Straßenrand oder landete in Sickergruben. Das Wasser kam vor allem aus einem Brunnen an der Mosel, und wer von diesem weiter entfernt wohnte, bei dem konnte es schon mal eng werden mit der Versorgung. Ungewöhnlich daran ist aber vor allem: Das Bild, das der bald 85-jährige Josef Siebenborn hier zeichnet, ist nicht das irgendeines abgelegenen Dorfes im 19. Jahrhundert – es ist das von Lay in den späten 1960er-Jahren, heute Teil einer Großstadt.