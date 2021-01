Koblenz

Er liebt es, Rad zu fahren, und er tut es auch beruflich: Seit September ist Tobias Weiß-Bollin neuer Radverkehrsbeauftragter in Koblenz. Im Interview mit der RZ beschreibt der 47-Jährige, der sich schon 19 Jahre in einem Planungsbüro in Koblenz mit dem Schwerpunkt Radverkehr auseinandergesetzt hat, die drängendsten Probleme in der Rhein-Mosel-Stadt, mehr oder weniger einfache Lösungen und die Frage, wann man vom geplanten Umbau in eine fahrradfreundlichere Stadt etwas sehen wird.