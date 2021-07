Wer von Pfaffendorf aus das Bienhorntal erkunden will, muss hier vorbei: An einer alten Hofanlage, die so manchen an einen verwunschenen Ort erinnert. Nicht umsonst fragen uns Leser immer wieder nach der Historie der Gebäude. Die Antwort: Sie ist mit der einst einflussreichen, ursprünglich aus Bernkastel stammenden Familie von Umbscheiden verbunden.