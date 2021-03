Steine und Gedenkplatten erinnern in der Regel an verdiente Persönlichkeiten oder politische Ereignisse. In selteneren Fällen berichten sie aber auch über heimtückische, brutale Morde. Auch wenn die Hinweistafeln noch neu sind und in erster Linie an die Historie eines Gebäudes erinnern, gehört eine Anlage nahe dem Andernacher Neubaugebiet Burgerbergweg zweifellos dazu.