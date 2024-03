Plus Urmitz Demonstration in Urmitz: Für Toleranz und Vielfalt auf die Straße Von Kim Fauss i Demonstration in Urmitz für Toleranz und Vielfalt Foto: Kim Fauss „Örms ist und bleibt bunt“, lautete das Motto der Demonstration, die am Sonntag in Urmitz stattfand. Hunderte Menschen von Jung bis Alt kamen, um dem Aufruf der örtlichen Vereine zu folgen und für Toleranz und Vielfalt zu demonstrieren. Lesezeit: 1 Minute

Antje Raczkowiak, Vorsitzende des Urmitzer Musikvereins, der die Aktion ins Leben rief, merkte in ihrer Rede an: „Die Regeln für unser Zusammenleben haben wir selbst in der Hand.“ Und auch Bürgermeister Norbert Bahl ergriff das Wort, als der Protestzug am Rathaus ankam: „Wenn etwas nie wieder Platz in unserem Land haben ...