Demokratie übt sich früh: Koblenzer Omas packen Bücherkisten für Kita- und Schulkinder

Von Kim Fauss

i Vertreterinnen der Koblenzer Omas gegen rechts haben sich mit Alexandra Kilp (links), Leiterin des St. Antonius Kindergartens zusammengesetzt, um über das Bücherkistenprojekt zu reden. Foto: Kim Fauss

„Im Dschungel wird gewählt“, „Eine Wiese für alle“ oder „Raffi und sein pinkes Tutu“ sind nur einige Beispiele für die Kinderbücher, die nun in der Kindertagesstätte St. Antonius in Lützel Einzug finden sollen. Angestoßen wurde die Aktion von den Koblenzer Omas gegen rechts, die sich von ihren Bamberger Kolleginnen inspirieren lassen haben. Im Gespräch mit der RZ berichtet die Gruppe, warum sie sich für dieses Projekt starkmacht und was bereits zur Umsetzung in die Wege geleitet wurde.