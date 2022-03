Die russische Invasion in der Ukraine macht noch deutlicher, wie wichtig es ist, unabhängig vom russischen Gas und generell vom Import fossiler Energieträger zu sein. Eine Demonstration, die ohnehin für diesen Samstag in Koblenz geplant war, bekommt durch die aktuellen Ereignisse also noch einmal mehr Relevanz, sagt Thomas Bernhard von der Infostelle Koblenz des Solarenergiefördervereins (SFV), der hinter der Aktion steht.