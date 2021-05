Eigentlich hätte Thomas Darscheid, der neue Dechant für das Dekanat Koblenz, bereits im vergangenen Jahr ans „Eck“ kommen sollen. Und zwar als leitender Pfarrer für die neue Großpfarrei Koblenz. So sah es die Strukturreform vor, die die Synode in Trier beschlossen hatte. Doch dann setzte der Vatikan die Synodenbeschlüsse aus, und seitdem arbeitet man an einer Reform der Reform, die aber gleichwohl weitere Fusionen in der Pfarreienlandschaft mit sich bringen wird.