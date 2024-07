Plus Mülheim-Kärlich Debatte ums Tauris erneut aufgeflammt: Stadtrat Mülheim-Kärlich diskutiert über weitere Investorensuche Von Eva Hornauer i Das Freizeitbad Tauris sorgte bei der konstituierenden Sitzung des Stadtrates erneut für Diskussionen. Durch ein Interessenbekundungsverfahren soll nun die Lage am Markt für einen Verkauf des Bades abgeklärt werden. Foto: Eva Hornauer Das Tauris beschäftigt den Stadtrat in Mülheim-Kärlich schon seit Jahren – auch auf der konstituierenden Sitzung setzen sich die frisch verpflichteten Stadtratsmitglieder mit dem doch heiklen Thema auseinander. Grundlage war ein Antrag der Verwaltung: Für das Tauris soll ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren eingeleitet werden. Der Antrag sorgte für Zündstoff. Lesezeit: 3 Minuten

