Koblenz

Mit Straßennamen werden oft Personen oder Ereignisse hervorgehoben und gewürdigt, die in der Geschichte eine besondere Rolle gespielt haben – doch die Frage ist: Will man das überhaupt in allen Fällen? Tatsächlich sind auch in Koblenz noch heute einige Straßen etwa nach Nationalsozialisten oder geschichtlichen Ereignissen benannt, die mittlerweile sehr kritisch gesehen werden. Und das könnte auch so bleiben.