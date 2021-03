Die Stadt Koblenz hat am Donnerstagmittag in einer Pressemitteilung angekündigt, dass ab Samstag in Koblenz wieder nur noch Einkaufen nach Terminvereinbarung möglich ist. Einige Ausnahmen soll es aber geben. Erst am Montag vergangener Woche war es erstmals nach drei Monaten wieder möglich gewesen, durch geöffnete Läden ohne Termine bummeln zu gehen.