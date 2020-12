Löf/Kattenes

Der Enkel von Rudi Zenz ist beruhigt. Seine Grundschulklassenkameraden dürfen nicht mehr zu ihren alten Omas und Opas, berichtet er: „Gut, dass du noch nicht alt bist“, resümiert der Enkel. Ganz so einfach ist es nicht, sagt Zenz, mit 67 Jahren gehört auch er zur Risikogruppe einer Corona-Infektion. Die Arbeitsgruppe (AG) Tragendes Netz Löf/Kattenes – dessen Sprecher und Koordinator Zenz ist – hat ihr Hilfsangebot am Wochenende an die aktuelle Corona-Situation angepasst und bietet nun auch Einkäufe an.