Das Wohnungslosenrestaurant „Mampf“ wurde im September 1994 eröffnet, erinnert sich Uli Britten, damals Pastoralreferent in Koblenz. Das Projekt wurde vom Land finanziell unterstützt. Die Räume lagen zunächst in einem Hinterhof in der südlichen Vorstadt. Durch den Abriss des Gebäudes wurde ein Umzug erforderlich. Seit 2003 befindet sich das „Mampf“ in der Gartenstraße in Lützel.