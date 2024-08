Plus Koblenz Das Koblenzer Moselbad vor allen anderen testen: Die RZ verlost Tickets fürs das Pre-Opening Von Doris Schneider i Das Bad hefindet sich im Rauental. Foto: Sascha Ditscher Am Sonntag, 25. August, wird das Moselbad im Koblenzer Rauental offiziell für Schwimmer und Saunagänger geöffnet. RZ-Leser mit Glück können vorher rein. Lesezeit: 1 Minute

Bereits etwas mehr als zwei Wochen vorher, am Freitag, 9. August, 14 bis 20 Uhr, haben indes acht RZ-Leser mit Glück die Möglichkeit, am sogenannten Pre-Opening teilzunehmen: Die RZ verlost vier mal zwei Tickets für dieses Ereignis, für das es keine Tickets zu kaufen gibt. An diesem Nachmittag und Abend ...