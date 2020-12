Koblenz/Kreis MYK

Die wirtschaftliche Lage im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) ist angespannt – so angespannt, dass die Zusammenlegung der beiden Koblenzer Krankenhäuser Stift und Kemperhof auf Eis liegt. Während damit das größte Zukunftsprojekt des Klinikums mit seinen weiteren Häusern in Mayen, Boppard und Nastätten vorerst ausgebremst ist, bringt die CDU im Koblenzer Rat am Mittwoch einen Antrag ein, der in eine völlig andere Richtung läuft, als es die meisten für das GKM erwarten oder befürchten: Nicht etwa ein Privater soll als Gesellschafter einsteigen und dringend benötigtes Kapital mitbringen. Die Union wünscht sich den Klinikverbund komplett in kommunaler Hand.