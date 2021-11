Wer in Koblenz geimpft werden möchte, der findet mittlerweile neben der bekannten Anlaufstelle im Löhr-Center und dem Impfzentrum in Metternich an verschiedenen weiteren Stellen öffentliche Angebote. Seit vergangener Woche sind in Koblenz auch die beiden Krankenhausstandorte Kemperhof und Marienhof mit an Bord.