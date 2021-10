Es ist nicht einfach, die Macher vom IdeaLab in Vallendar in den Tagen vor der zweitägigen Veranstaltung zu erreichen. Dieses Jahr, das hatte einer der Macher, Lars Peterhülseweh, 22 Jahre alt, der RZ schon in der vergangenen Woche verraten, wird es deutlich strenger zugehen auf dem Campus der WHU. Corona eben. Einfach kommen und gehen? Nicht in Pandemiezeiten.