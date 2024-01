In Kettig gammelt ein prunkvolles Herrenhaus vor sich hin: Ziegel und Steine fallen herunter, Putz bröckelt. Das Haus gehört niemandem. Der letzte Besitzer hat auf sein Eigentum verzichtet, alte Hypothekenschulden liegen auf dem Gebäude – noch dazu steht es unter Denkmalschutz. Ortsbügermeister Peter Moskopp fürchtet mittlerweile sogar, dass Menschen im Ortskern zu Schaden kommen könnten. Und die übergeordneten Behörden? Wissen nicht so recht, wie sie das Problem in den Griff bekommen könnten.