Die Bauarbeiten zum neuen Koblenzer Hallenbad mit Sauna im Rauental haben nicht mal begonnen, da steht bereits fest: Der Neubau wird rund 2,5 Millionen Euro teurer als geplant. Als Grund führt die Verwaltung „rasant gestiegene Baupreise“ an. Da hier derzeit kein Ende in Sicht ist, könnten die Kosten in den nächsten Monaten und Jahren noch weiter in die Höhe gehen.