Das Feuerwerk ist nur eine Show von vielen: Das bietet Koblenz beim Sommerfest

i Am Samstagabend zieht das Feuerwerk, das von der Festung aus abgeschossen wird, nach wie vor die meisten Besucher an. Foto: Sascha Ditscher

Das große Abschlussfeuerwerk mit Goldregen zum krönenden Abschluss bleibt der Höhepunkt von Rhein in Flammen in Koblenz. In diesem Jahr schießen die Feuerwerkskörper auf der Festung Ehrenbreitstein am späten Samstagabend mit musikalischer Begleitung von Disney-Klassikern in den Himmel.