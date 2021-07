Das Engagement der Menschen aus Koblenz und der Region ist ungebrochen: Große Solidarität macht die Ahrbewohner glücklich

Man erkennt sie an den Gummistiefeln, den Schaufeln und Eimern, an fester Kleidung und Arbeitshandschuhen: Schon weit mehr als eine halbe Stunde vor der Abfahrt der Koveb-Shuttlebusse am Samstagmorgen sammeln sich die ersten Helfer, rund 100 sind es an diesem Morgen, die Richtung Ahrtal aufbrechen. Sie alle eint der Wunsch zu helfen. Schutt zu räumen, Keller zu reinigen, Menschen zu unterstützen. Menschen, die sie nicht kennen, die aber Hilfe benötigen. Szenen eines Tages.