Winningen

Wenn sich die Tür zum Gewölbekeller im historischen Ortskern von Winningen öffnet, tut sich ein Weg auf in eine Welt von Aromen. Hier werden regionale Produkte verarbeitet – allerdings nicht, wie man in dem Weinort vermuten würde, Trauben zu Wein. In derzeit 28 Barriquefässern und zahlreichen Edelstahltanks warten Essige auf ihre Abfüllung. Ein Jahr dürfen sie ruhen und reifen, ehe sie in Flaschen gefüllt und in der neuen Essigmanufaktur im Ort zum Verkauf angeboten werden.