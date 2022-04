Manchmal stimmt es vielleicht doch, dass sich eine neue Tür öffnet, wenn sich eine andere schließt. Zumindest ist es jetzt bei Tatjana Mocny so. Die 55-Jährige hat etwa 20 Jahre lang das Fashion-Café im Modehaus Sinn betrieben. Doch damit ist bekanntlich Schluss, das Haus wird abgerissen. Den Abrissarbeiten kann sie von ihrem neuen Lokal aus zuschauen, wenn sie möchte: Die Koblenzerin öffnet das Café Kult im Kulturbau. An Ostersamstag soll es so weit sein, erzählt sie.