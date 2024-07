Plus Koblenz

Das Altstadtfest ist eröffnet: Moddersprochpreis geht an Wirtinnen des Planstübchens

i 20240705-SDI-2 Foto: Sascha Ditscher

Das Koblenzer Altstadtfest 2024 hat mit dem Fassanstich begonnen. Über das gesamte Wochenende gibt es auf den Plätzen und einigen Bühnen in der Altstadt ein vielseitiges Programm mit viel Musik, regionalen Speisen und Unterhaltung. Zum Festauftakt am Freitagnachmittag wurde zudem der Moddersprochpreis 2024 auf dem Platz der „Gruuße“ an der Liebfrauenkirche dem Team das Planstübchens Koblenz verliehen.