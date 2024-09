Plus Koblenz Dankbarkeit dient Anja Sens-Thalau als Motivation: Neue Pfarrerin im Ev. Stift St. Martin i Die neue Pfarrerin Anja Sens-Thalau Foto: Jutta Münch/GKM Das Evangelische Stift hat eine neue Seelsorgerin: Anja Sens-Thalau tritt die Nachfolge von Birgit Iversen-Hellkamp als evangelische Pfarrerin an. Lesezeit: 1 Minute

„Ich freue mich sehr auf meine neuen Aufgaben“, sagt die gebürtige Kölnerin, die in Koblenz zur Schule gegangen ist. In der Zeit ihres Vikariates in Bonn war sie in der Krankenhausseelsorge tätig und hat die Krankenhausgottesdienste in Erinnerung. „Diese fanden in kleiner Runde statt und hatten einen sehr persönlichen Charakter. ...