Plus Waldesch

Dackelrennen in Waldesch: Onyx rennt der Konkurrenz davon

Von Wolfgang Lucke

i Dackelrennen in Waldesch: „Dackel parat – auf die Plätze, fertig, los.” Und schon gehen die ersten Konkurrenten auf die Strecke, die Öhrchen flattern im Wind. Foto: Wolfgang Lucke

Am Wochenende war es so weit: Die Dackel waren los. Sieger des dritten Dackelrennens in Waldesch wurde „Onyx vom Hochsimmer”. Das gab es sonst noch zu sehen.