Koblenz

Mit Spaten, Arbeitshose und Handschuhen gewappnet haben es sich die Sechstklässler des Bischöflichen Cusanus-Gymnasiums Koblenz zum Ziel gesetzt, für jeden Schüler ihrer Schule einen Baum zu pflanzen. Bei einer Pflanzaktion am Samstag haben sie das Vorhaben in die Tat umgesetzt: Auf dem eingezäunten Gelände des Nachhaltigkeitsprojekts Cusanus-Wald im Arenberger Forst wachsen von nun an Eichen, Spitzahorn, Kirschen, Elsbeeren, Speierlinge und Esskastanien. Diese 850 Bäume sollen dem Klimawandel trotzen.