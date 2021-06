Wie soll die Welt in Zukunft aussehen? Auch wenn die Debatte hitzig und kontrovers geführt wird, sind sich alle Beteiligten einig: So wie jetzt können wir nicht mehr weitermachen, auch nicht bei der Ausbildung von Führungskräften. Die Cusanus-Hochschule will dabei ihre Vorreiterrolle ausbauen und zieht deswegen auch von Bernkastel-Kues nach Koblenz. Pünktlich zum Start des Wintersemesters geht es im Dreikönigenhaus los.