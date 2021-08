Als der kunterbunte Tross des Christopher-Street-Days am Samstagnachmittag an der Florinskirche vorbeizieht, will eine ältere Dame wissen: „Wofür demonstriert ihr denn eigentlich?“ Ein junger Mann entgegnet ihr: „Na, dass jeder jeden lieben darf“ – und überreicht ihr ein Regenbogenfähnchen. Sie ist ein Symbol für die Akzeptanz der Vielfalt von Lebensformen. Die Reaktion der Passantin: „Ah ja, da bin ich natürlich auch dafür!“