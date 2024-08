Plus Koblenz CSD in Koblenz: Ab Freitag drei Tage lang Programm Von Katrin Steinert i Der Christopher Street Day wird in Koblenz rund um die Liebfrauenkirche in der Altstadt gefeiert. Foto: Marcel Witt (Archiv) Dass es den Christopher Street Day noch immer braucht, darin sind sich die meisten Menschen, die schwul, lesbisch, bi-, pan-, a- oder transsexuell sind, einig. Am Freitag geht es in Koblenz los. Lesezeit: 1 Minute

Drei Tage lang gibt es ab diesem Freitag in Koblenz ein Bühnen- und Infoprogramm mit Party rund um die Liebfrauenkirche. Dazu gehört auch ein Demonstrationszug durch die Stadt, der am Samstag, 17. August, stattfindet. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Pegelhaus, um 15 Uhr startet der Tross. Der Zug endet ...