Cristopher-Street-Day in Koblenz: Mit Regenbogenmaske gegen Homophobie

Koblenz

Mit bunten Masken und Regenbogenfahnen machten die Teilnehmer des Demonstrationszugs, der durch die Koblenzer Innenstadt und am Peter-Altmaier-Ufer entlang zog, auf sich und ihre Vielfalt aufmerksam. Die Veranstaltung anlässlich des Christopher-Street-Days (CSD) setzte damit am Samstag auch in Corona-Zeiten ein Zeichen gegen Homophobie und Ausgrenzung. Demoleiter Patrick Zwiernik erklärt: „Wir haben immer noch Diskriminierungen in Deutschland, auch in Koblenz. Obwohl wir gesetzlich schon viel erreicht haben, fehlt in der Gesellschaft einfach noch die Akzeptanz.“ Nach seiner Erfahrung treffen homosexuelle Paare immer wieder auf abwertende Blicke und müssen sich Sprüche gefallen lassen, die sie angreifen. Die CSD-Demo sollte ein Zeichen setzen, sagt Zwiernik: „Hass und Hetze hat bei uns keinen Platz.“