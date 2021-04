An motivierten niedergelassenen Ärzten und erwartungsfrohen Patienten mangelt es nicht: Bundesweit impften in der vergangenen Woche erstmals Hausarztpraxen ihre Patienten gegen Covid-19. Auch wenn die in der ersten Woche verfügbaren Impfstoffmengen für die erste von zwei Corona-Schutzimpfungen in den Praxen mancherorts noch recht überschaubar waren, so war der Beginn der flächendeckenden Impfung in den Praxen dennoch ein bedeutender Schritt im Kampf gegen Corona.