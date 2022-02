Wenn man in den vergangenen Tagen auf die Sieben-Tage-Inzidenzen schaute, dann schien es in Koblenz und im Kreis MYK Grund zur Freude zu geben: Die Zahl der Infizierten lag erheblich unter der der Nachbarkreise oder dem Durchschnitt des Landes. Zu früh gefreut: „Dies spiegelt nicht den tatsächlichen Stand der Neuinfektionen wider“, teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Die wichtigsten Infos.