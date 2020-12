Koblenz/Andernach

In Koblenz und Andernach müssen wegen der drei neuen Corona-Fälle aus Koblenz einzelne Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Das teilt das Kreisgesundheitsamt Mayen-Koblenz am Sonntagmittag mit. Betroffen sind der Stadtteil Ehrenbreitstein und das Schulzentrum Andernach an der Salentinstraße.