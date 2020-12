Koblenz/Kreis MYK

Durch die Coronakrise wird nun auch das öffentliche Leben in der Stadt Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz lahmgelegt. Die insgesamt 330.000 Menschen müssen sich in den nächsten Wochen auf erhebliche Einschränkungen ihres Lebensalltags einstellen. So werden Schulen und Kitas in Stadt und Kreis ab diesen Montag bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen.