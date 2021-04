Um die dritte Welle zu brechen, sollen sich die Schüler in Rheinland-Pfalz wöchentlich selbst auf eine Corona-Infizierung testen. An einigen Schulen in Koblenz werden diese Tests bereits seit Montag durchgeführt, andere beginnen in den kommenden Tagen. Die RZ hat sich umgehört, auf welche Resonanz der freiwillige Selbsttest bei Schülern, Eltern und Lehrern stößt und wie die Schulen das Testen organisiert haben.