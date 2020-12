Koblenz

Wesentlich rasanter als das Coronavirus verbreiten sich in Koblenz und der Region Unsicherheit und Panik. Auch die neuen Fieberambulanzen auf dem Koblenzer Oberwerth und dem Mayener Schützenplatz sorgen für Verunsicherung und Ärger – auch, weil sie am Dienstagmorgen später ihre Arbeit aufgenommen haben als angekündigt und etliche Leute im Nieselregen warten mussten. Warum das so war und was sonst zurzeit noch rund um das Virus wichtig ist, erklärt die RZ.