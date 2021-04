Vallendar

Corona-Party im Vallendarer Parkhaus: Polizei entdeckt zufällig Dutzende Feiernde

In der Nacht auf Sonntag haben Beamte der Polizeiinspektion Bendorf bei einer Streife eine Party in einem alten Lagerraum des Parkhauses in Vallendar entdeckt. Einige Feiernde konnten sich fluchtartig der Kontrolle entziehen. Trotzdem konnten die Polizisten die Personalien von insgesamt 24 jungen Erwachsenen feststellen. Diese feierten eine größere Party, viele trugen weiße Kleidung und Schwarzlicht-Gesichtsfarbe.