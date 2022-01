Eigentlich wollte Pia Münz am Samstag vor zwei Wochen mit ihrem Lebensgefährten und dessen Tochter nur schön essen gehen. Die drei waren in einem indischen Restaurant am Münzplatz, Hühnchen und Mango-Lassi gab es, danach Obstsalat und Eis. Ein netter Abend – den sie heute mit anderen Augen sieht.