Koblenz/Kreis Mayen-Koblenz

Eine Turnhalle mit 200 Bundeswehr-Feldbetten, ordentlich aufgereiht und durchnummeriert, darauf Decken in Folien verpackt: Der Anblick ist unheimlich. Man fühlt sich in ein Krisengebiet versetzt, in ein Bürgerkriegsland oder Ähnliches. Gleichzeitig wird einem erneut bewusst, wie sehr die Corona-Krise auch in der Stadt Koblenz und im Kreis Mayen-Koblenz angekommen ist und wie sehr sie hier noch zuschlagen könnte.