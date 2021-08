„Die Corona-Pandemie begleitet uns weiter, aber die Hoffnung besteht, dass durch eine hohe Impfquote insbesondere bei besonders gefährdeten Personen die Auswirkungen glimpflicher ablaufen.“ So beginnt ein Brief an diejenigen, die sich bei der Corona-Hilfe Koblenz registriert haben, insgesamt 141 Menschen seit Herbst 2020.