Kreis MYK/Koblenz

Im Kreis Mayen-Koblenz gilt seit Samstagnachmittag die Corona-Gefahrenstufe Orange. Das hat eine Task-Force aus Vertretern von Kreis und Land entschieden, die am Samstag erstmals getagt hat. Der Grund: Im Kreis sind mit Stichtag Samstag in den sieben Tagen zuvor mehr als 35 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner festgestellt worden. Bei der Situation in der Stadt Koblenz gibt es einige Verwirrung.