Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 13:26 Uhr

Koblenz

Corona-Fall im Koblenzer Hilda-Gymnasium – Jahrgangsstufe muss zu Hause bleiben

Als Vorsichtsmaßnahme findet zunächst bis einschließlich Dienstag, 29. September, kein Präsenzunterricht in der Jahrgangsstufe elf des Hilda-Gymnasiums in Koblenz statt. Das hat das Gesundheitsamt Mayen-Koblenz empfohlen, nachdem eine Schülerin am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Die Entscheidung fiel in enger Absprache mit der Stadt Koblenz als Schulträger und der Schulleitung.