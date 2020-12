Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 15:26 Uhr

Vallendar

Corona-Fall an Realschule plus in Vallendar: 130 Schüler und Lehrer in Quarantäne

Eine Schülerin der Integrativen Realschule plus Konrad Adenauer in Vallendar ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz am Sonntag mit. Rund 130 Schüler und Lehrer der 5. und 6. Klassenstufen müssen sich am Montag, 5. Oktober, in häusliche Isolation begeben.